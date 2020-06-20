الجامعة العربية تدعو إلى تكثيف التضامن الدولي لضمان حقوق اللاجئين والنازحين

2020/06/20 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى تكثيف التعاون بين كافة الأطراف على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين حول العالم.

وحثت الجامعة في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دول العالم على دعم هذه الفئة الهشة والالتزام بمبدأ التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء في المجتمع الدولي، خاصة مع تحديات مواجهة وباء كورونا وتداعياته الخطيرة على اللاجئين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة لهم.

وناشد البيان المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم لمنظمات الأمم المتحدة المسؤولة عن شؤون اللاجئين، وأهمية الامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد يكون لها آثار سلبية عليهم.

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