مجلس النواب: التدخلات العسكرية التركية تجاوز على المواثيق الدولية

2020/06/20 | 19:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم السبت، الحكومة التركية بإيقاف القصف على المناطق الحدودية في أقليم كردستان والذي تسبب بأضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات وأدى إلى الذعر والخوف بين المواطنين المدنيين الساكنين في تلك المناطق.وقال الحداد في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”هذه العمليات العسكرية ضد حزب العمال داخل […]

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