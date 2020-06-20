2020/06/20 | 19:01 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تستمر بصدارة الاصابات وتسجل 676 اصابة تليها السليمانية ب185 اصابة والبصرة تعاود لصدارة الاصابات وتسجل 152 اصابة. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 19:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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