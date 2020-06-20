درجال يناقش المشاريع المتلكئة وأوضاع الأندية في بابل

2020/06/20 | 19:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم السبت، مع الحكومة المحلية ورؤساء الأندية الرياضية في محافظة بابل المشاريع المتلكئة وأوضاع الأندية في المحافظة.

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