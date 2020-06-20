2020/06/20 | 19:19 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرقاش: تركيا استبدلت علاقات الجيرة ببرنامج توسعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرقاش: تركيا استبدلت علاقات الجيرة ببرنامج توسعي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرقاش: تركيا استبدلت علاقات الجيرة ببرنامج توسعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).