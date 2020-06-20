خاص لـ” العهد نيوز”.. اعتقال مجموعة ارهابية مختصة بالقتل والخطف في الانبار

2020/06/20 | 19:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة الانبار العميد رايد احمد فارس، اليوم السبت، عن اعتقال مجموعة ارهابية متورطة بعمليات قتل وخطف المدنيين ومهاجمة القوات الامنية بعملية رصد ومتابعة استهدف مناطق مختلفة من مدن الانبار “.وقال الفارس في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار نفذت […]

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