خلية الازمة في ديالى تتخذ 3 خطوات عاجلة لمنع تفشي كورونا في” عيادات الاطباء”

2020/06/20 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن عضو خلية الازمة الحكومية في ديالى عبدالله الحيالي، السبت، اتخاذ الخلية 3 خطوات عاجلة لمنع تفشي فيروس كورونا في عيادات الاطباء.وقال الحيالي لـ/ المعلومة/، إن “الخطوات الثلاثة هي منع وجود اكثر من 10 مرضى في عيادة الطبيب على ان يكون الجميع مرتدي الكمامات والكفوف بالاضافة الى اجراء الكشف الصحي من خلال […]

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