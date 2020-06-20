الكهرباء تنوه إلى خلل فني تسبب بتقليل ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد ومدن شمال وجنوب البلاد

2020/06/20 | 19:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن تطور غير سار بشأن تجهيز ساعات الطاقة في بغداد وواسط ومحافظات الفرات الأوسط والشمالية.وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “بأنه حدث يوم السبت 20 حزيران 2020 الساعة السادسة و44 دقيقة مساءً عارض فني أدى إلى إنفصال (خط بسماية – جنوب بغداد400 ك ف) من […]

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