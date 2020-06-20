قاض فيدرالي يرفض طلبا من إدارة ترامب بمنع إصدار كتاب بولتون

2020/06/20 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رفض قاض فيدرالي أمريكي اليوم السبت، طلبا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنع إصدار كتاب جون بولتون، مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي.وقال القاضي رويس لامبرث في بيان: “بينما يثير سلوك بولتون أحادي الجانب مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي، إلا أن الحكومة لم تثبت أن الأمر بمنع الإصدار هو الإجراء المناسب.” […]

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