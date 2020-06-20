العراق يسجل 88 وفاة و1870 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/20 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق تم فحص (١٠٠٢٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٣٥٢١٤) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٨٧٠) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ٣٣٢ […]

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