2020/06/20 | 19:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد ساعات من اصدار وزارة الصحة بيانًا غاضبًا حول ماوصفته بـ”الحرب المعلنة ” عليها واتهامها بالتقصير، خرجت حالة شكوى ومؤشرات جديدة بالتقصير، تهدد حياة امرأة واطفالها.ونشر الاعلامي الرياضي روان مهدي مناشدة مستعجلة من قبل اعلامي وعضو ادارة نادي امانة بغداد الرياضي، احمد الموسوي قال فيها أن الاسعافات ترفض القدوم لاخذ شقيقته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ساعات على بيان الصحة الغاضب من “الناقدين”.. مؤشر تقصير جديد يهدد حياة امرأة واطفالها بكورونا والاسعافات لاتستجيب!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ساعات على بيان الصحة الغاضب من “الناقدين”.. مؤشر تقصير جديد يهدد حياة امرأة واطفالها بكورونا والاسعافات لاتستجيب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).