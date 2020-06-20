حزب العمال يعلن مقتل أكثر من 20 جنديا تركيا شمالي العراق

2020/06/20 | 19:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن القيادي في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، اليوم السبت، مقتل أكثر من 20 جنديا تركيا، وإصابة العشرات بإحباط عملية إنزال جوي للجيش التركي من قبل عناصر الحزب في منطقة حفتانيين شمالي العراق.وقال شيخ موس، إن “قوة من الكوماندوز التركي حاولت تنفيذ عملية إنزال جوي في منطقة حفتانيين، وتصدت، لهم عناصر […]

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