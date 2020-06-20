كونتي: الفوز بالكالتشيو ليس مستحيلًا

2020/06/20 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنطونيو كونتي

يرفض أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، الاستسلام في الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، رغم تخلفه بتسع نقاط عن المتصدر يوفنتوس.

وسيبدأ فريق كونتي مسيرته بعد استئناف المباريات، بمواجهة مؤجلة على أرضه أمام سامبدوريا، غدا الأحد.

وقال المدرب الإيطالي عن ذلك، في تصريحات نقلتها قناة إنتر ميلان التلفزيونية: “الفوز يوم الأحد سيقلص الفارق عن الصدارة إلى ست نقاط، مع تبقي 12 جولة..



هذه مهمة ليست مستحيلة، لقد عملنا بجد وبكل تركيز، لدي شعور إيجابي”.

وأضاف “نسعى لإنهاء الجزء الأخير من الدوري، بأداء على أعلى مستوى دون أي قيود أو حدود..



ونتيجة موقفنا، الذي يتيح لنا هامشا أقل للخطأ من الفريق الذي يسبقنا، فنحن لدينا الرغبة والحماس والقوة (للمضي قدما)”.

وقال كونتي إن تأخير موعد انطلاق المباريات، وحرارة الصيف العالية، تشكل تحديات جديدة لفريقه.

وأردف “التخطيط لخوض مباراة ستبدأ في العاشرة إلا ربع مساءً، يتطلب الانتباه لتفاصيل تتعلق بتنظيم اليوم، وترتيبات الإفطار والغداء وساعات الراحة”.

وواصل “بالنسبة للجمهور الأمر بالتأكيد صعب، لعدم تمكنهم من التواجد في الاستاد، ونحن نشعر بتأثير هذا الغياب أيضا..



نتمنى أن نتجاوز هذه الفترة الصعبة، لأننا نحتاج للعودة إلى الأوضاع الطبيعية، حتى يعود جمهورنا لتشجيعنا من جديد”.

واستطرد “سنخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، وحرارة الجو ستكون عاملا مؤثرا، لذا فإننا سنحتاج للجميع..



لقد أخذنا كل هذا في الاعتبار خلال الإعداد، وحاولنا إشراك جميع اللاعبين”.

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