ليفربول يحاول تعويض فيرنر من برشلونة

2020/06/20 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم السبت، عن محاولة ليفربول تعويض فشل صفقة الألماني تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، الذي انتقل إلى تشيلسي.

وكان ليفربول الأقرب لضم فيرنر، بناءً على رغبة مشتركة للمدرب يورجن كلوب واللاعب نفسه، إلا أن الأزمة المالية أوقفت الصفقة وحولتها إلى البلوز.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن ليفربول يفكر في ضم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، لتعزيز هجومه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أقاويل أيضًا، تدور حول البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة، الذي اقترب من الرجوع إلى البريميرليج، حيث سيختار ليفربول دون تردد حال عُرضت عليه العودة.

لكن يعتبر الراتب الضخم الذي يتقاضاه كوتينيو في برشلونة، عائقا أمام حسم الصفقة، إلا أنها قد تتم، في حال تكفل النادي الكتالوني بدفع جزء من راتبه، بحسب الصحيفة.

وأضافت “موندو ديبورتيفو” أن موقف برشلونة من ديمبلي واضح، حيث يعقد عليه النادي آمالًا كبيرة، لأنه يدرك حجم موهبته.

لكن عندما ينتهي من الموسم الثالث من عقده، البالغ 5 سنوات، سيكون هناك تفكير في إمكانية بيعه، لتحقيق أكبر استفادة مادية.

وبالتالي، إذا وصل عرض ما بين 50-60 مليون يورو، سينظر البلوجرانا في بيعه.

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