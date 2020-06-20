9 أهداف تفصل صلاح عن إنجاز تاريخي

2020/06/20 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستهدف النجم المصري محمد صلاح دخول نادي الـ100 هدف مع ليفربول، وذلك قبل نهاية الموسم الجاري.

وتتبقى 9 مباريات في الموسم الجاري، ويحتاج المصري لتسجيل 9 أهداف أيضًا، للوصول لهدفه رقم 100 بقميص ليفربول، وذلك بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للريدز.

وسجل صلاح حتى الآن 91 هدفا بقميص ليفربول في 144 مباراة بكل البطولات.

وبالنظر إلى أسرع اللاعبين وصولًا إلى الهدف رقم 100 بقميص ليفربول، فيتصدر القائمة روجر هانت وحقق ذلك في 144 مباراة، وهو الرقم الذي سيظل صامدًا.

وبإمكان صلاح احتلال المركز الثاني الذي يتواجد به جاك باركينسون بـ153 مباراة، مقابل 165 مباراة لروبي فاولر في المركز الثالث وسام رايبولد في المركز الرابع بـ165 مباراة وإيان راش في المركز الخامس بـ166 مباراة.

يذكر أن صلاح كان أسرع اللاعبين وصولًا للهدف رقم 50 بقميص ليفربول، وكان ذلك في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018 بالتسجيل في شباك النجم الأحمر الصربي في الأنفيلد.

واحتاج صلاح لـ65 مباراة لتسجيل هدفه رقم 50 بقميص الريدز، متفوقًا على رقم ألبرت ستوبنز (77 مباراة).

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