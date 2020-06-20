2020/06/20 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في دهوك، علي ورهان، السبت (20 حزيران 2020) إن تركيا تمتلك 21 قاعد...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالاتحاد الوطني يكشف عدد القواعد العسكرية التركية ’’غير الرسمية ’’ في اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالاتحاد الوطني يكشف عدد القواعد العسكرية التركية ’’غير الرسمية ’’ في اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).