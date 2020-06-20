السماح لـ (5000) مشجع.. الحكومة الفرنسية تفتح الملاعب أمام الجمهور

2020/06/20 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

قررت الحكومة الفرنسية فتح الملاعب ومضامير سباقات الأحصنة في فرنسا، المغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أمام الجمهور اعتبارًا من يوم 11 تموز المقبل، مع السماح لخمسة آلاف متفرج كحدٍّ أقصى بدخول الملاعب، ويأتي هذا القرار فيما تستعد الرياضات الجماعية لاستئناف نشاطها بدءًا من بعد غد الاثنين.

وسمحت باريس باستئناف الأنشطة الرياضية مع اتخاذ تدابير وقائية مناسبة ضد تفشي فيروس كورونا، لكن الرياضات القتالية لاتزال محظورة.

وجرى اتخاذ هذه القرارات خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وسجلت فرنسا 14 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع العدد الاجمالي منذ بداية الوباء إلى 29617 حالة وفاة بحسب الأرقام الرسمية.

وأشارت الحكومة الفرنسية إلى أنه:" من الممكن مراجعة العدد الأقصى الذي حددته بخمسة آلاف متفرج في الملاعب ومضامير السباقات، إذا تحسن الوضع الصحي بعد منتصف شهر آب".

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وجاءت إصابة الم

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن:" الط

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