صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 332 اصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي اليوم

2020/06/20 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بينها 180 بمدينة الصدر ..



صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ"332" المسجلة اليوم

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