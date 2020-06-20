الكاظمي يؤكد لبارزاني أهمية التعاون لتجاوز التحديات الراهنة

2020/06/20 | 19:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، لرئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني على أهمية التعاون والتكاتف الوطني لتجاوز التحديات ال...

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