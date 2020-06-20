برلمان كردستان العراق يدين القصف التركي لمناطق داخل حدودها

2020/06/20 | 19:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر برلمان كردستان العراق، اليوم السبت، بيانا استنكر فيه القصف التركي لمناطق وقرى داخل حدودها ....

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