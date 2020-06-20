مفوضية تحذر من اختطاف عراقي حال ترحيله من الأردن

2020/06/20 | 19:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي يوم السبت من اختطاف مواطن عراقي حال ترحيله من الأردن إلى بلده على اعتبار أن لديه مشكلة مع جهة سياسية، لم يكشف عن اسمها.

وقال البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تلقى مناشدة من ذوي المواطن العراقي محمد سراج المعتقل في الاردن ، والذي لديه مشكلة مع جهة سياسية.

وأضاف أن سراج سيرحل قريبا الى العراق، حيث تخشى عائلته من اختطافه حال وصوله العراق.

وأردف البياتي أن "الحكومة العراقية مسؤولة عن وصوله الى اهله سالما او إعلام ذويه بمكان تواجده في حال اعتقاله بشكل رسمي لو كان متهما".

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