2020/06/20 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. متبرعون يوصلون مساعدات لمستشفى الامام الحسين ( ع ) بالشفلات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. متبرعون يوصلون مساعدات لمستشفى الامام الحسين ( ع ) بالشفلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).