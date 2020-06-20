وزير المالية يؤشر على مقترح مهم طرح خلال اجتماعه باللجنة المالية.. ويؤكد الإسراع بتحقيقه

2020/06/20 | 19:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اشترطت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، تقديم الحكومة ورقة الاصلاح المالي خلال 60 يومًا مقابل السماح بالاقتراض الداخلي والخارجي، فيما اعتبر وزير المالية علي علاوي أن اقتراح تقديم الورقة الاصلاحية مهمة جدًا وستعمل عليها الحكومة باقصى سرعة.وقال مجلس النواب في بيان، إن “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور عدد من السادة اعضاء اللجنة يوم السبت 20/6/2020، استضافت وزير المالية علي عبد الامير علاوي لبحث الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها وتستكمل مناقشاتها بشأن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي”.وتابع البيان، أن “جزءا من الاجتماع ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الذي رحب بالسيد وزير المالية , اذ اكد على ان مجلس النواب ينتظر من الحكومة اجراء اصلاحات حقيقية تمس حياة المواطنين ولا تؤثر سلبا عليهم , فضلا عن ان مجلس النواب داعم لأي اجراء اصلاحي يحارب الفساد في مؤسسات الدولة”.وبين أن “اللجنة المالية اوضحت ان لدى الحكومة الكثير من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة بمبالغ كبيرة غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين , كون ان مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص رافضون لهذه الفكرة ومنسجم مع تطلعات الشعب الذي يرغب بالعيش الكريم والاستقرار الاقتصادي”.وتابع أن “اللجنة المالية اضافت ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيكون حلاً مؤقتاً لسد العجز الحاصل في الموازنة شرط ان تلتزم الحكومة بإرسال قانون الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 60 يوميا لإبعاد البلاد عن شبح الازمات المالية مستقبلاً”.و ذكرت اللجنة بحسب البيان ان “من اهم الاجراءات الاصلاحية التي يجب ان تتخذها الحكومة هي أتمتة الكمارك والسيطرة عليها بشكل تام وجباية الكهرباء وفرض ضريبة المبيعات من خلال قانون يمكن الكمارك من استقطاع هذه الضرائب قبل دخولها البلاد , فضلا عن طرح بعض شركات التمويل الذاتي الى الاستثمار لدعم القطاع الخاص الذي سيخفف العبء عن الموازنة العامة ويوفر فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين وحملة الشهادات العليا “.واشار إلى أن “اللجنة المالية اطلعت على كتاب وزارة المالية – دائرة الموازنة- ابدت استعدادها بإضافة نص ضمن قانون الاقتراض يجيز لوزارة المالية اطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية استثناءا من احكام الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019”.من جانبه قدم وزير المالية علي عبد الامير علاوي شرحا تفصيليا عن “الواقع المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق وحجم العجز في الموازنة والمبلغ المطلوب ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعبور هذه الازمة” , مضيفاً ان “الفقرة التي اضافتها اللجنة المالية في قانون الاقتراض بشأن تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي مهمة جداً وستعمل عليها بالسرعة الممكنة “.

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