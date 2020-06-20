الصحة تعلن تسجيل 1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1006 حالة شفاء

2020/06/20 | 19:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 1870 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، إنه "تم فحص (١٠٠٢٢) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٣٥٢١٤)".واضافت: "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٨٧٠) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة ٣٣٢بغداد / الكرخ ٣٠٩مدينة الطب ٣٤النجف الأشرف ٧٧االسليمانية ١٨٥أربيل ٤٠دهوك.٣كربلاء ١٠٠كركوك ٥٨ديالى ٦٣واسط ١٤٦البصرة ١٥٢ميسان ٦٢بابل.٥٤الديوانية.٨١ذي قار ٤٨الانبار.٣٤المثنى.٢٦نينوى ١٠صلاح الدين.٥٦- الشفاء: ١٠٠٦ حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة ٢١٩بغداد الكرخ ١٤٦مدينة الطب.١٢النجف ٦٥السليمانية.٦١اربيل .٣٠دهوك.١١كربلاء ٨٤كركوك.٥ديالى ٢واسط.١٧البصرة ١٢٠ميسان ٧٤بابل: ٥٣ذي قار.٣٠الديوانية: ٤٣الانبار.١٠المثنى.٢١نينوى: ٣-الوفيات ٨٨ حالة وكما يلي :بغداد الرصافة ٢٠بغداد الكرخ ٨النجف ٢السليمانية ٦اربيل .١كربلاء.٣كركوك.٣ديالى.٥واسط.٢البصرة.٣ميسان ٩بابل.٢ذي قار ٢٠المثنى.٢صلاح الدين.٢مجموع الأصابات : ٢٩٢٢٢مجموع حالات الشفاء : ١٣٢١١الراقدين الكلي: ١٤٩٩٨الراقدين في العناية المركزة: ٢٤٧مجموع الوفيات: ١٠١٣.

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