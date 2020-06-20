خبيرة صينية تكشف قدرات استثنائية لفيروس كورونا: قد يعيش 20 عاما

2020/06/20 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت خبيرة فيروسات صينية بارزة، أن فيروس كورونا المستجد يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة 20 عاما.وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت البروفسورة لي لانجوان، عضو فريق خبراء فيروس كورونا الصيني، إنه يمكن بسهولة نقل الفيروس بين الدول بسبب قدراته الاستثنائية على تحمل ظروف البرد.وشددت عالمة الأوبئة على ضرورة […]

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