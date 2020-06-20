2020/06/20 | 19:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى تتخذ 3 خطوات عاجلة لمنع تفشي كورونا في” عيادات الاطباء” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 19:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تتخذ 3 خطوات عاجلة لمنع تفشي كورونا في” عيادات الاطباء”) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تتخذ 3 خطوات عاجلة لمنع تفشي كورونا في” عيادات الاطباء”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).