حوار مع ألبرت كامو حول الثقافة والسياسة - زهير الخويلدي

2020/06/20 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " Yذا كان لدى الكتاب أدنى اعتبار لمهنتهم ، فسوف يرفضون الكتابة في أي مكان."في سياق نقدي قام بياتريميو بمقابلة خيالية مع كامو حول الشعر والمسرح والمثقف ومستقبل أوروبا:" وافق ألبرت كامو على استقبالنا في منزله المشمس في لورمارين (لوبيرون).



في فجر الذكرى المئوية ، يعود الشخص الذي أراد أن يستقر في المنطقة الأصلية لصديقه رينيه شار معنا في رحلته ككاتب وفنان ملتزم.



ألبرت كامو ، نحن هنا على أرض ......





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