مؤامرة الفيروس التاجي: أهل المال راهنوا على الاقتصاد الرقمي ونهبوا الاقتصاد الحقيقي - مشعل يسار

2020/06/20 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار اسرائيل شامير*ترجمة مشعل يسار(كتبت المقالة قبل وقف العمل بالحجر الصحي القاسي في روسيا في 8 يونيو/حزيران الحالي)الهلع الكبير الذي ميز العام 2020 يتطلب تفسيرا.



كيف حدث أن سحقت عدوى حصدت عددًا ضئيلًا جدًا من الأرواح حضارة عظيمة بأمها وأبيها سحقاً، وأن أهدر تهديدها حياة بعض من كبار السن كل هذه الحضارة فارتدت الناس الأقنعة، وأشاح الجار بوجهه عن الجار والصديق عن الصديق، وذهب الكل إلى الدير م ......





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