الموقف الوبائي في العراق يتفاقم.. ووزارة الصحة تنشر قصة أحد المصابين

سجل العراق 1463 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات حالات الوفاة خلال 24 ساعة
وقالت الوزارة في بيان، 20 حزيران/يونيو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 10 آلاف و22 نموذجًا جديدًا وسجلت 1870 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 332
بغداد/ الكرخ: 309
مدينة الطب: 34
النجف: 77
السليمانية: 185
أربيل: 40
دهوك: 3
كربلاء: 100
كركوك: 58
ديالى: 63
واسط: 146
الديوانية: 69
البصرة: 152
ميسان: 62
بابل: 54
ذي قار: 48
نينوى: 10
الأنبار: 34
المثنى: 26
صلاح الدين: 56
الشفاء: 1006 حالات، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 219
بغداد الكرخ: 146
النجف: 65
السليمانية: 61
أربيل: 30
دهوك: 1
كربلاء: 84
كركوك: 5
ديالى: 2
واسط: 17
البصرة: 120
ميسان: 74
بابل: 53
الديوانية: 43
ذي قار: 30
المثنى: 21
نينوى: 3
الأنبار: 10
الوفيات: 88 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 20
بغداد الكرخ: 8
مدينة الطب: 2
النجف: 2
السليمانية: 6
أربيل: 1
كربلاء: 3
كركوك: 3
ديالى: 5
واسط: 2
البصرة: 3
ميسان: 9
بابل: 2
ذي قار: 20
المثنى: 2
صلاح الدين: 2
مجموع الإصابات: 29222
مجموع حالات الشفاء: 13211
الراقدين الكلي: 14998
الراقدين في العناية المركزة: 247
مجموع الوفيات: 1013
وبينت الوزارة، أن "أحد المصابين بأعراض الإنفلونزا اكتفى بالجلوس في البيت وأخذ دواء من الصيدليات، ولكن أخذت حالته تسوء يومًا بعد يوم، وهو يعارض الذهاب إلى المستشفى حتى ساءت حالته جدًا، فذهب إلى المستشفى، لكن للأسف الشديد كانت حالته متأخرة ولم يستطع الكادر الطبي إسعافه ثم توفي".
وتابعت الوزارة بالقول، "أخي المواطن الكريم يجب التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض الإنفلونزا وخاصة الحمى والسعال الجاف وضيق النفس لكي لا تسوء حالتك وعندها لا ينفع الندم".
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