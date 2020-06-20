الموقف الوبائي في العراق يتفاقم.. ووزارة الصحة تنشر قصة أحد المصابين

2020/06/20 | 20:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل مئات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، وعشرات حالات الوفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

سجل العراق 1463 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات حالات الوفاة خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان، 20 حزيران/يونيو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 10 آلاف و22 نموذجًا جديدًا وسجلت 1870 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 332

بغداد/ الكرخ: 309

مدينة الطب: 34

النجف: 77

السليمانية: 185

أربيل: 40

دهوك: 3

كربلاء: 100

كركوك: 58

ديالى: 63

واسط: 146

الديوانية: 69

البصرة: 152

ميسان: 62

بابل: 54

ذي قار: 48

نينوى: 10

الأنبار: 34

المثنى: 26

صلاح الدين: 56

الشفاء: 1006 حالات، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 219

بغداد الكرخ: 146

النجف: 65

السليمانية: 61

أربيل: 30

دهوك: 1

كربلاء: 84

كركوك: 5

ديالى: 2

واسط: 17

البصرة: 120

ميسان: 74

بابل: 53

الديوانية: 43

ذي قار: 30

المثنى: 21

نينوى: 3

الأنبار: 10

الوفيات: 88 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 20

بغداد الكرخ: 8

مدينة الطب: 2

النجف: 2

السليمانية: 6

أربيل: 1

كربلاء: 3

كركوك: 3

ديالى: 5

واسط: 2

البصرة: 3

ميسان: 9

بابل: 2

ذي قار: 20

المثنى: 2

صلاح الدين: 2

مجموع الإصابات: 29222

مجموع حالات الشفاء: 13211

الراقدين الكلي: 14998

الراقدين في العناية المركزة: 247

مجموع الوفيات: 1013

وبينت الوزارة، أن "أحد المصابين بأعراض الإنفلونزا اكتفى بالجلوس في البيت وأخذ دواء من الصيدليات، ولكن أخذت حالته تسوء يومًا بعد يوم، وهو يعارض الذهاب إلى المستشفى حتى ساءت حالته جدًا، فذهب إلى المستشفى، لكن للأسف الشديد كانت حالته متأخرة ولم يستطع الكادر الطبي إسعافه ثم توفي".

وتابعت الوزارة بالقول، "أخي المواطن الكريم يجب التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض الإنفلونزا وخاصة الحمى والسعال الجاف وضيق النفس لكي لا تسوء حالتك وعندها لا ينفع الندم".

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