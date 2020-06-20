مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا: تشخيص وحل

2020/06/20 | 20:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.باسل حسين اثارت مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العيا المعروضة في مجلس النواب جدلا بدأ يتصاعد على صعد مختلفة ؛ نظرا للادراك المتزايد باهميتها النسببية في النظام السياسي وبوصفها احدى اهم المفاصل الرئيسة في السلطة القضائية، فضلا عن امتداد تأثيرها على الحياة السياسبة العراقية وانماطها المختلفة، لاسيما وان اغلب القضايا التي تطرح للتقاضي او الاستفسار وغيرها من […]

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