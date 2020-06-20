الكشف عن “شبهات فساد” بعقد الطائرات الكورية بـ585 مليون دولار + وثائق

2020/06/20 | 20:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… عرض عضو مجلس النواب عن كتلة السند الوطني النيابية فالح الخزعلي وثائق عن “شبهات فساد” في عقد تجهيز طائرات كورية بقيمة585 مليون دولار.وقال الخزعلي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “ملف عقد تجهيز الطائرات الكورية فيه شبهات فساد قيمته 585 مليون دولار”.ودعا الخزعلي، “رئيس الوزراء ولجنة النزاهة النيابية ولجنة الأمن […]

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