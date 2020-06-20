المالية النيابية: مؤشرات ايجاية حيال حصول العراق على قروض خارجية لدعم ازمته

2020/06/20 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفار، السبت، على وجود مؤشرات ايجابية على حصول العراق على قروض خارجية لدعم ازمته الراهنه.وقال الصفار في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق يمر بازمة مالية خانقة منذ اشهر بسبب انهيار اسعار النفط وتداعياتها خاصة مع انتشارفيروس كورونا مؤكدا بان اللجنة المالية كان لها اجتماع موسع مع […]

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