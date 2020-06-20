شرطة ذي قار تعلن وفاة ثلاثة من منتسبيها بفيروس كورونا

2020/06/20 | 20:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم السبت، وفاة ثلاثة من منتسبيها بفيروس كورونا.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انها”سجلت وفاة ثلاثة من منتسبيها وهم مفوض محمد كاظم منحوش والمفوض علاوي شلواح غازي منتسبي مديرية شرطة قضاء سوق الشيوخ”.واضافت، انها”سجلت ايضا وفاة رئيس العرفاء قاسم بيرغ عبود أحد منتسبي مديرية […]

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