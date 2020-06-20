ليفاندوفسكي يحقق رقما قياسيا جديدا مع لبايرن ميونخ

2020/06/20 | 20:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود فريقه بايرن ميونخ للفوز على ضيفه فرايبورغ بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من “البوندسليغا”.وحسب شبكة “سكواكا” للإحصاءات، فإن ليفاندوفسكي وصل إلى 33 هدفا بالدوري هذا الموسم، ليصبح أول لاعب غير ألماني يحقق هذا الرقم على مدار تاريخ “البوندسليغا”.وقبل […]

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