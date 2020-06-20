2020/06/20 | 20:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح رسمي بخصوص انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد ومحافظات اخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 20:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح رسمي بخصوص انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد ومحافظات اخرى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح رسمي بخصوص انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد ومحافظات اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).