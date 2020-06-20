شركة في كردستان دون سامراء ووفيات روسيا لم تنخفض.. مؤشرات خطيرة تلاحق توجه الصحة نحو “العلاج الروسي” وتحتاج لوقفة

2020/06/20 | 20:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طرح عضو لجنة الصحة النيابية عبدالحسين الموسوي، عدة مؤشرات بشأن توجه وزارة الصحة نحو تصنيع “العلاج الروسي” لمجابهة خطر فيروس كورونا، من بينها عدم انخفاض الوفيات على سبيل المثال في روسيا، فضلا عن اعطاء عقد التصنيع لشركة في كردستان دون أدوية سامراء.وقال الموسوي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه […]

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