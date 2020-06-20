مناسبات السياسيين “لاتنقل” الفيروس.. وزير الصحة يحضر مجلس عزاء لرئيس الصحة النيابية و “يذم” المواطنين لعدم الالتزام!

2020/06/20 | 20:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في الوقت الذي تذم الجهات الحكومية المعنية ووزارة الصحة، المواطنين وتحملهم مسؤولية عدم الالتزام وتنظيم مجالس العزاء والمناسبات، وتوعدها بـ”عقوبات صارمة” لمن يخالف التعليمات، يخرج السياسيون والمسؤولون الحكوميون بممارسات تخالف تصريحاتهم وتحذيراتهم، بشكل يستفز المواطنين.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق” حضور وزير الصحة حسن التميمي ووكيله جاسم الفلاحي مجلس العزاء […]

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