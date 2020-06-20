ترامب يؤكد أن بولتون سيدفع ثمناً باهظاً وقاض فيدرالي يرفض التماساً لمنع نشر كتابه

2020/06/20 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,- الزمان اكد دونالد ترامب السبت ان مستشاره السابق جون بولتون سيدفع “ثمنا باهظا” ل”خرقه القانون” عبر نشر كتابه الذي يشكل احراجا للرئيس الاميركي قبل بضعة اشهر من الانتخابات.وكتب ترامب على تويتر “بولتون خرق القانون، وقد تم استدعاؤه وتوبيخه على ذلك، وسيدفع ثمنا باهظا”، مضيفا أن بولتون “يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم.والآن […]

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