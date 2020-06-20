وزارة الصحة تسجل 1870 اصابة وشفاء 1006 من كورونا في عموم العراق

2020/06/20 | 20:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 1870 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1006 من الوباء.وذكرت الوزارة في بيان تلتقه وكالة صدى ، انه “تم فحص (١٠٠٢٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٣٥٢١٤)”.وأضافت أن “مختبرات الوزارة

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