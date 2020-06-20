وزارة الكهرباء تعلن انفصال خط بسماية – جنوب بغداد بسبب عارض فني

2020/06/20 | 20:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، السبت،عن انفصال خط بسماية – جنوب بغداد بسبب عارض فني.وذكرت الوزارة في بيان تلتقه وكالة صدى ، انه “في الوقت الذي تتعامل فيه ملاكات وزارة الكهرباء مع المعدات وبالتالي إحتمالية حدوث عوارض فنية طارئة، تود الوزارة إعلام المواطنين، بأنه حدث يوم السبت ٢٠ حزيران ٢٠٢٠ الساعة السادسة و٤٤دقيقة مساءاً عارض فني

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