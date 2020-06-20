صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات والوفيات المسجلة اليوم بفيروس كورونا

2020/06/20 | 20:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم السبت، تفاصيل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة اليوم بمستشفياتها.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت”العهد نيوز” ان”تفاصيل الاصابات كانت كالاتي: – الشعلة/ ١٨ اصابة – الصالحية/ ١ اصابة – التاجي/ ٤ اصابات – الكاظمية/ ٢٥ اصابة – الحرية/ ٣٦ اصابة – چكوك/ ٣ اصابات […]

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