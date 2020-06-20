2020/06/20 | 20:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قف_للتحشيش (ماماتي هي ماماتك) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قف_للتحشيش (ماماتي هي ماماتك)) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قف_للتحشيش (ماماتي هي ماماتك)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).