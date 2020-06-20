بعد اقترابها من حاجز الـ 2000 ..الصحة العالمية تدعو لتنفيذ 3 إجراءات لضمان تراجع الإصابات بكورونا

2020/06/20 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

دعت منظمة الصحة العالمية لتنفيذ 3 إجراءات مشددة في العراق واجبة التنفيذ جرى التأكيد عليها سابقاً لضمان تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا وذلك بالتزامن مع تسجيل 1835 اصابة اليوم بالفيروس في اعلى حصيلة على الاطلاق قربت الارقام من الالفين لأول مرة.وقال ممثل المنظمة في العراق د.



ادهم إسماعيل في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) ان " المشكلة في العراق ومعظم الدول العربية ان هناك قوانين جيدة لمواجهة كورونا لكن يوجد تهاون في التطبيق في ظل وجود شعور بوجوب عدم تقييد الكسبة من أصحاب الرزق اليومي بضرورة عدم التلامس والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والكفوف وهذا التهاون هو من يسمح بخروقات تسبب بتسجيل إصابات جديدة".ولفت الى انه " من المفروض في العراق ان يكون هناك 3 نقاط واجبة التنفيذ اولها التشدد في منع الخروقات على الأرض بتطبيق صارم للقانون وفرض غرامات تلزم المواطنين بلبس الكمامات والكفوف وثالثا منع اي تجمعات او تحركات لا تلتزم بالتباعد الاجتماعي او سيكون البديل الوصول لمرحلة التداعي في النظام الصحي وهذا الامر غاية في الخطورة ، التنفيذ الصحيح سيضمن تراجع الاصابات لانه سيقلل الاختلاط".ولفت الى ان ما يشاهد من خروقات ميدانية وما حدث بدوائر حكومية من اكتظاط بعدد المراجعين أخطر امر من الممكن أن يحدث، التكدس بهذه الطريقة ينذر بخطر كبير".وفي وقت سابق ، وجه ممثل الصحة العالمية، رسالة لأهالي العاصمة العراقية بغداد بشأن خطر وباء كورونا التي سجلت اعلى حصيلة إصابات ووفيات على مستوى البلاد منذ دخول الجائحة في شباط الماضي.وقال إسماعيل في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) "حظر التجوال في بغداد أيام الخميس والجمعة والسبت مهم للغاية ان طبق بشكل سليم، بغداد سجلت 45% من الإصابات والحالات الراقدة بالمستشفيات بكورونا على مستوى العراق وعدد الراقدين الحالي فيها يصل الى 5 الاف ثم تليها السليمانية وواسط وميسان".وأضاف " رسالتنا لأهالي بغداد والأجهزة الأمنية فيها ، لا تكتفوا بإغلاق المحافظة وتسمحوا بالاختلاط والتلامس داخلها هذا اولاً وثانياً يجب على مواطنيها لبس الكمامات والكفوف وخاصة عند الخروج وتجنب الاختلاط ويمكن ان تتراجع الإصابات كثيراً اما اذا استمر الوضع على ما هو عليه فالوضع سيكون خطراً للغاية في العاصمة بالأيام المقبلة".وشدد على ان "الظرف الحالي بمواجهة كورونا في العراق سيء، الإصابات اليومية سجلت أخيراً أكثر من 1500 حالة ومؤشر الوفيات ارتفع ايضاً ، قبل 100 كان لدينا ثقة بأن العراق سائر في الطريق الصحيح بالانتصار على الفيروس ".وعلق على الانتقادات الموجهة للحكومة العراقية في مواجهة خطر كورونا بالقول " الإجراءات الحكومية وحظر التجوال منذ 110 ايام لم تلق تعاوناً من المواطنين، الحكومة العراقية ومنظمة الصحة العالمية وضعا حلولاً بمثابة علاج للمواطنين لتلافي الإصابة بالمرض لكن للأسف لا التزام من المواطنين".وبين " إجراءات وزارة الصحة العراقية صحيحة للغاية منذ بدء الجائحة، المشكلة في التزام المواطنين في التعليمات لأنه ضعيف للغاية" حسب قوله.وأكد إن " النظام الصحي العراقي استطاع تجاوز الموجة الأولى من كورونا وما نواجهه الان موجة ثانية وهناك زخم كبير على المستشفيات ساهم باكتشاف الكثير من الحالات المخفية التي كانت تخشى مراجعتها".وتابع " ايضاً لدينا الان زيادة ملحوظة بعدد الفحوصات التي كانت سابقاً لا تزيد عن 3000 والان اقتربت من العشرة الاف وهذا ايضاً سمح باكتشاف الاف الحالات المخفية".وعبر عن اسفه من انه " ورغم كل التحذيرات استمرت الاعراض ومجالس العزاء وحدث تزاور كبير في العيد ، وهذه 3 أسباب رفعت ايضاً عدد الإصابات".وأضاف " المواطنون تعاملوا مع عودة الحظر الجزئي الأسبوع الماضي بالعودة الى التجمعات، لا يمكن ان تضع الدولة شرطياً على كل مواطن، الوعي يجب ان يكون هو الأساس".وسجل العراق، اليوم السبت 20-6-2020، اعلى حصيلتي وفيات واصابات بكورونا بلغت 88 وفاة و 1835 اصابة بالفيروس الذي دخل البلاد في شباط الماضي وسجل اول اصابة لطالب علوم دينية ايراني الجنسية في النجف.ومنذ الخامس من حزيران الجاري، يسجل العراق معدل إصابات بكورونا لا يقل عن الألف يومياً ارجعته وزارة الصحة العراقية لسببين الأول هو عدم التزام المواطنين بالوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي والى زيادة قدراتها التشخيصية بعد ارتفاع عدد الفحوص اليومية لأرقام تقل عن العشرة الاف او تزيد بقليل، فيما كان العراق يسجل معدل إصابات يقل عن 100 يومياً حتى تاريخ 13 أيار الماضي.

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د.



جاسب الحجامي - مدير صحة الكرخ

بسم الله الرحمن الرحيم

و من أحياها فكأنما احيا الناس جميعاً.

نداء.....

لقرب افتتاح ردهات لمرضى فايروس كورونا المستجد في معرض بغداد الدولي نهيب بأخواننا من منتسبي المستشفيات في دائرة صحة الكرخ للتطوع في العمل ف

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر طبي، السبت، باصابة نائب مدير صحة السليمانية هيرش سليم بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نائب مدير صحة السليمانية هيرش سليم اصيب بفيروس كورونا".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، السبت (10 نيسان 2020)، تسجيل 9 وفيات و26 اصابة بفيروس كورونا في عموم مناطق اللإقليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية

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