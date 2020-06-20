2020/06/20 | 21:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعت منظمة الصحة العالمية لتنفيذ 3 إجراءات مشددة في العراق واجبة التنفيذ جرى التأكيد عليها سابقاً لضمان تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا وذلك بالتزامن مع تسجيل 1835 اصابة اليوم بالفيروس في اعلى حصيلة على الاطلاق قربت الارقام من الالفين لأول مرة.وقال ممثل المنظمة في العراق د.ادهم إسماعيل في مقابلة متلفزة تابعتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية في العراق تدعو لتنفيذ 3 إجراءات لضمان تراجع الإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية في العراق تدعو لتنفيذ 3 إجراءات لضمان تراجع الإصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).