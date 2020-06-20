صحة البصرة تعلن العدد التراكمي للاصابات والمشتبه اصابتها بالجائحة

2020/06/20 | 21:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة اعلنت دائرة صحة البصرة الموقف الوبائي بخصوص حالات الاصابة بفيروس كورونا اليوم السبت اضافة الى العدد التراكمي في المحافظة .وبينت مايلي : الحالات الموجبة الجديدة = 152(39 حالة من التحري والرصد الوبائي الفعال + 113 حالة راجعت المستشفيات ) عدد حالات الوفاة الجديدة= 3 الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 120 عدد الحالات الموجبة التراكمية= 2124(41 وفيات + 1165 شفاء + 8حالات حرجة في العناية المركزة وعلى اوكسجين ماسك + 1 حالة على جهاز التنفس الاصطناعي + 526 حالة بدون اعراض + 383 حالة مستقرة قيد العلاج ) عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة = 500 عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي = 23137

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