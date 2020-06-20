كردستان تسجل 266 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/20 | 21:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، تسجيل 266 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا، في حصيلة هي الأعلى منذ تفشي الفيروس في الإقليم.وقالت الوزارة في بيان، إنها "فرضت الحجر على 44 مواطناً، ليصل عدد المحجورين الآن إلى 1013 في 31 موقعاً مختلفاً، بواقع (274 أربيل)، (739 دهوك).وأضافت أنها أجرت 1651 فحصاً جديداً: (377 أربيل)، (707 السليمانية)، (420 دهوك)، (22 رابرين)، (102 گرمیان)، (23 حلبجة).وتابعت أنه "تم تسجيل 266 إصابة جديدة منها 19 في أربيل و196 في السليمانية، 38 گرمیان، 4 رابرين،2 دهوك، 7 حلبجة".

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