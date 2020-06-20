صحيفة: رتب عسكرية لمقاتلي الفصائل العراقية.. خطوة لاستنساخ الحرس الثوري

2020/06/20 | 21:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أفادت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، اليوم السبت، في تقريرٍ لها بأن هيئة #الحشد_الشعبي يشرع بخطوة تثير مزيداً من التكهنات حول مساعي قيادات بارزة في الفصائل إلى تحويلها لنسخة مشابهة للحرس الثوري الإيراني.وتقول الصحيفة…

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