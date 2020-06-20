بارزاني يؤكد لبلاسخارت استعداد كوردستان لحل الخلافات مع بغداد

2020/06/20 | 21:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، عن استعداد الاقليم لحل المشكلات مع الحكومة الاتحادية في اطار الدستور، مشيرا الى اهمية دور الامم المتحدة في العراق في حل المشكلات.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اجتمع مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

واشار البيان ان الجانبين سلطا خلال الاجتماع الضوء على الاوضاع السياسية والاقتصادية في العراق وتداعيات وباء كورونا، واكدا على اهمية وضرورة التعاون والتنسيق جميع الاطراف العراقية من اجل اجتياز الازمات.

واضاف البيان ان تولي التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي لمهامها ومشكلات اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والحوار والمساعي لمعالجتها على اساس الدستور كانت محاور اخرى في الاجتماع.

وافاد البيان بان بارزاني اكد على استعداد اقليم كوردستان لحل المشكلات مع الحكومة الاتحادية في اطار الدستور، مشيرا الى اهمية دور الامم المتحدة في العراق في حل المشكلات.

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