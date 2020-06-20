لا لقيصر… نعم لسوريا

2020/06/20 | 21:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح الطائي لم تكتف الشمطاء أمريكا بلعب دور “الفتوة” وتهديد الدول الفقيرة والضعيفة والقلقة في العالم كله فحسب، بل واستنبطت طريقة وضع قوانين تحت مسميات مختلفة تهدد بها الأمم والشعوب، تيسر لها مهمة التضييق عليها إلى حد الإفقار الخطير الذي يُعرِّضها إلى خطر الإبادة الجماعية والموت جوعاٍ.وقد أثبتت التجارب أن هزيمة أمريكا في أي […]

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