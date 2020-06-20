البرلمان يرفض المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ويربط موافقته على “الاقتراض” بشروط

2020/06/20 | 21:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… طالبت اللجنة المالية النيابية، السبت، الحكومة العراقية، بإجراء اصلاحات “حقيقية” تمس حياة الناس، وفيما اشارت الى ان البرلمان يدعم اي اجراء لمحاربة الفساد الحكومي، شددت على رفضها الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وربطت موافقتها على قانون الاقتراض بشروط.وقال بيان للجنة لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت ان ” اللجنة المالية التي يرأسها النائب هيثم […]

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